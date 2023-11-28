عادل حمودة يكشف مفاجأة عن تحركات واشنطن لتمديد الهدنة بغزة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن سبب التحرك الأمريكي للضغط لتحقيق هدنة في قطاع غزة، وإرساله لمدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، أن المجتمع الأمريكي بدأ يضغط على الرئيس جو بايدن.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ آخر استطلاع رأي أجري في الولايات المتحدة وجد أن 70% من الناخبين الشباب لا يؤيدون بايدن بسبب موقفه من الوضع الإنساني في غزة، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الأخرى التي ضغطت على الولايات المتحدة، أن إسرائيل فتحت المخازن الأمريكية السرية لديها، والتي تحوي أسلحة متطورة جدًا، وشاهدنا هذه الأسلحة والصواريخ استخدمت في القصف.

وأوضح حمودة، أن جو بايدن بعد أعياد الميلاد سيبدأ في تكثيف حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وهو لا يريد أي تأثير عليها، خاصة أنه أخطأ وسمح لإسرائيل باستخدام الأسلحة بالمخازن السرية، وحين قال إنه باع لإسرائيل الأسلحة بسعر التكلفة وكان شيئًا يدعو للسخرية.