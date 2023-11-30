الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقي علام يكشف لـ"الشاهد" كيف تعاملت دار الإفتاء مع ظاهرة الإسلاموفوبيا؟

شوقي علَّام
شوقي علَّام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تم ترجمة كتاب "التأسلم السياسي" باللغة الإنجليزية، ليصل للآخر لتصحيح الأفكار المغلوطة، مؤكدًا أنه تم العمل على الإسلاموفوبيا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم العمل على الإسلاموفوبيا على شقين الأول إنشاء مركز ملتقى لعلماء الأمة لوضع برامج عملية ومنهجية للإقليات بالخارج، وتم إطلاقه يوم المؤتمر الأخير لدار الإفتاء يوم 18 و19 أكتوبر الماضي.

وأكد أن هذا المركز هو تتويج لأفكار سابقة للإلتقاء مع الآخر ويضم علماء الأمة الذين أوجدوا برامج للأقليات التي تعيش في الخارج، لوضع برامج علمية ومنهجية لها، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مركز “سلام” لدراسة الإسلاموفوبيا وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

شوقي علام الإسلاموفوبيا دار الافتاء ملتقى لعلماء الأمة تدشين مركز “سلام”

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