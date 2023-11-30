الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء

أمل عبد الله
أمل عبد الله

شهدت قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة تثقيفية بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بقرية الجبيل، ألقتها الدكتورة نها الحسينى مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء، تناولت المحاضرة العنف ضد المرأة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكدة أن العنف ضد المرأة والفتاة واحد من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان، موضحة كيفية التصدى لهذا العنف، وكيفية تغيير سلوك المجتمع تجاه المرأة.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة جنوب سيناء، ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسوم المتحركة" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحي، لتعليم المشاركين كيفية تصوير حركة للرسومات باستخدام تقنية الخداع البصري، تلاها ورشة مواهب للرسم على الوجه تنفيذ الفنانة هدير حسن، لرسم تعبيرات وصور مبهجة على وجوه الأطفال.

txt

قصور الثقافة تختتم فعاليات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالوادى الجديد (صور)

واختتمت الفعاليات بعرض لمسرح عرائس القفاز بعنوان "المشروعات التنموية بجنوب سيناء" إعداد وتنفيذ الفنانة انتصار إبراهيم، وتناولت المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية.

حضر الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء د. جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة حياة كريمة، ويذكر أن فعاليات المبادرة تتواصل بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء حتى السبت المقبل 2 ديسمبر.

مدينة طور سيناء انطلاق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج العدالة الثقافية القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية مؤسسة حياة كريمة

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بنيوزيلندا

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

مديرة صندوق النقد الدولى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى ومرونته وصموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم