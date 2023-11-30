القومي للمرأة بسوهاج يختتم حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" بـ12500 زيارة بالقرى

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 58 ألف و439 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى الكولا والأحايوة شرق العيساوية بمركز أخميم، وسفلاق والعوامية وفاوجلى بمركز ساقلتة، وأولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلي وأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، بإجمالي 12 ألف و500 زيارة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن الحملة استهدفت تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت وهبي، إلى أنه شارك في الحملة، رائدات المجلس وميسرات، مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات، وعضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام، والدكتورة منى حنا مقرر مناوب، والدكتورة إيمان سلامة مقرر مناوب، ونسرين منجد، ومحمود طلعت، والدكتورة ريهام محمد، والدكتورة دعاء الشريف، والدكتورة مديحة مصطفى، والدكتورة رشا جابر، ونسرين عبدالغنى، وناهد عبده أعضاء وعضوات فرع المجلس.

ومن الجدير بالذكر، أن الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى أول شهر أغسطس 2023، وسوف يتم استكمال تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.