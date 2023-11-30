تبدأ في الأول من ديسمبر.. أسماء مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

يتزايد معدل البحث فى الساعات القليلة الماضية عن أسماء مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من خلال الدخول والبحث على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

أسماء مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي هو أحد مرشحي انتخابات الرئاسة 2024 واسم الشهرة له، عبد الفتاح السيسى، وقد حصل على رمز النجمة وهو أول المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

محمد فريد سعد زهران

المرشح الثاني هو رئيس حزب المصرى الإجتماعى وهو محمد فريد سعد زهران واسم الشهرة له فريد زهران ورمزه "الشمس"

عبد السند حسن محمد يمامة

والمرشح الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 هو رئيس حزب الوفد الحالي، عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة ورمزه الانتخابى هو رمز "النخلة "

حازم محمد سليمان محمد عمر

المرشح الرابع لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 هو رئيس حزب الجمهوري الحر، حازم محمد سليمان عمر، واسم الشهرة له هو، حازم عمر، ورمزه الانتخابي هو "السلم"

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 16 و 17 أكتوبر الماضي 2023 للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر الحالى لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وقد بدأت الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر الحالي.

موعد انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في الداخل والخارج

وتجرى العملية الانتخابية خلال شهر ديسمبر2023، حيث تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية

يوم 1 ديسمبر 2023

يوم 2 ديسمبر 2023

يوم 3 ديسمبر 2023

كما تم تحديد موعد انتخابات الرئاسة فى الداخل في الأيام الثلاثة التالية:

يوم 10 ديسمبر 2023

يوم 11 ديسمبر 2023

- يوم 12 ديسمبر 2023

موعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر فى حالة الإعادة

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تجري الانتخابات خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية

يوم 5 يناير 2024

يوم 6 يناير 2024

يوم 7 يناير 2024

تجري الانتخابات في الداخل في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل في الأيام التالية:

يوم 12 يناير 2024

يوم 13 يناير 2024

يوم 14 يناير 2024