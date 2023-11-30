الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالغربية تستقبل وفدا من نقابة المحامين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية،  بحضور كلا من أعضاء ومنسقى الحملة  النائب محمد عريبي والنائب أحمد الجحش واللواء أحمد عبد الوهاب والنائبة دعاء عريبى وأيه ياسر وفدا كبيرا من نقابة المحامين برئاسة محمد خليل.


 مرحلة اصطفاف خلف القيادة السياسية والمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي للدفاع عن الوطن

حيث أكد أعضاء ومنسقى الحملة لوفد المحامين بمحافظة الغربية، أننا فى مرحلة إصطفاف خلف القيادة السياسية والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للدفاع عن الوطن ضد الضغوطات الحالية ولمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل تحديات عالمية.

محافظة الغربية كانت دائما تحتل الصدارة في المشاركة فى الاستحقاقات السابقة لذلك يجب علينا أن نؤكد مجددا على ذلك

وأوضح أعضاء الحملة، أن محافظة الغربية كانت دائما تحتل الصدارة فى المشاركة في الاستحقاقات السابقة لذلك يجب علينا أن نؤكد مجددا على ذلك من كافة فئات الشعب من شباب ورجال ومرأة وكبار داعمين لهذا الوطن.

ظروف استثنائية يجب علينا أن نتحد ونقف خلف المرشح الرئاسي في ظل هذه الظروف للدفاع عن الوطن 

ومن جانبهم أكد وفد نقابة المحامين بمحافظة الغربية، أننا في ظروف استثنائية يجب علينا أن نتحد ونقف خلف المرشح الرئاسي فى ظل هذه الظروف للدفاع عن الوطن ومقدراته فمصر أمنة ومقبرة للغزاة وعز مصر فى قيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها فيجب علينا الا نختلف فى حب الوطن فلو لا قدر الله سقطت مصر سوف يسقط الشرق الأوسط وليس الأمة العربية فقط فمصر شوكة فى حلق الأعداء لذلك يجب علينا أن نتكاتف لدعم الوطن وقيادته الحكيمة السياسية الممثلة في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

المرشح الرئاسي مرحلة إصطفاف تحديات عالمية المشاركة فى الاستحقاقات عبد الفتاح السيسي

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