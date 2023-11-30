محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بشارع النحاس والمجزر القديم بجولته المسائية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ؛ لمتابعة تطوير شارع النحاس وتطوير أرض المجزر القديم وتحويلة إلى حملة ميكانيكية بطنطا.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال التطوير بشارع النحاس والتي تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، نظرًا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب، وأشار المحافظ أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقًا للمظهر الحضاري اللائق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم، والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه خلال أيام.

كان قد ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدًا تكثيف اعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسويه الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنر باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.