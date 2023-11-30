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مصر

استعدادًا لانطلاقه غدًا..

وزيرة البيئة تتفقد الجناح المصرى بمؤتمر تغير المناخ COP28

جريدة الدستور

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، الترتيبات الأخيرة للجناح المصري الرسمي المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين  لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.

وتنطلق فعاليات قمة المناخ "كوب 28"، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وزيرة البيئة: الجناح المصري ثري بالمشاركات الحكومية والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد بعدد من رعاة الجناح من الشركاء الدوليين والوطنيين، وأثنت على دعمهم للجناح والجهود المصرية لتعزيز ملف تغير المناخ، حيث التقت بممثلي AFREXIMBANK وممثلى المراكبى للصلب.

وأكدت "فؤاد" أن الجناح سيكون غنيًا بالجلسات والفعاليات، والتي تشارك فيها الوزارات المصرية المختلفة لتقدم جهودها وتجاربها في ملف المناخ المتوازي مع الأيام الموضوعية للمؤتمر، لتقدم رسالة أن مواجهة تغير المناخ مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات، وأيضًا جلسات للقطاع الخاص حول استثماراته في مصر في ملف المناخ، وجلسات للجامعات والمجتمع البحثي نموذج محاكاة الجامعة البريطانية لمخرجات مؤتمر المناخ COP28، وأيضًا جلسات وأنشطة للشباب وذوي الهمم.

وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة تنفيذ فعاليات الجناح المصرى تقوم بالتوازي مع مضمون الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP28، وذلك لتوحيد التوجه مع أهداف المؤتمر، فمثلًا سيتضمن يوم التمويل تنفيذ فعاليات حول تمويل المناخ داخل الجناح سواء من خلال البنوك والقطاع الخاص والوزارات المعنية، كما ستتضمن فعاليات الجناح خلال يوم الطبيعة موضوعات التنوع البيولوجي والسياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص في تطوير المحميات الطبيعية.

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ولفتت "فؤاد" إلى أن الجناح المصرى سيعمل على توصيل رسالة رئيسية بأن العمل المناخي أمر لا بد منه، وتندرج تحتها مجموعة من الرسائل الهامة ومنها أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب، وما تنفذه الدولة المصرية من سياسات وإجراءات لإشراكهم في المشروعات الخضراء، كإتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والرسالة الثانية هي استدامة الموارد الطبيعية والتى ستظهر بوضوح خلال يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي، إلى جانب التركيز على الخسائر والأضرار والحد من تكلفتها من خلال الإسراع من إجراءات التكيف.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة COP27 COP28 مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

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