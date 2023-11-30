المرشح الرئاسي حازم عمر يستعرض رؤيته لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، رؤيته في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وقال عمر: لدي ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة عمره يزيد عن ٢٠ عاما، لذا فإنني أعلم مدى معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك معاناة ذويهم.

وأوضح: رؤيتي فيما يخص هذا الملف لا تتوقف عند استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بل تتضمن آليات واضحة لتوفير الدعم المستحق لهم ولذويهم وآليات لدمجهم داخل المجتمع.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وتم بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري، تلاه عرض ملامح البرنامج الانتخابي.

شهد المؤتمر إطلاق عدد من الهتافات المؤيدة لمرشح الشعب الجمهوري من بينها بص علينا كويس حازم عمر ريس.

يُعقد المؤتمر بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

حضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.