الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل شقيقه وزوجته طعنًا فى بولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية

أحالت النيابة العامة عاملا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شقيقه وزوجته طعنا في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشادة نشبت بين الشاب المتهم، 36 سنة وشقيقه الأكبر، 55 سنة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي سدد خلالها المتهم عدة طعنات بالسكين في جسد أخيه ثم طعن الزوجة التي طالبت الجيران بالتدخل لتلحق بزوجها وفر هاربًا.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية ببولاق الدكرور تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد، ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفي.

وبالفحص تبين العثور على جثتي عامل وزوجته مصابين بعدة طعنات متفرقة بجسديهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

النيابة العامة عامل الجنايات قتل شقيقة زوجته بولاق الدكرور

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