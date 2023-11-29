الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة ربة منزل ببنى سويف للجنايات لقتلها طفلها خنقًا

ربة منزل
ربة منزل

شهدت محافظة بني سويف إحالة ربة منزل مقيمة بإحدي القري التابعة لمركز بنى سويف إلى الجنايات محبوسة وتدعى " م.س.م" 26 عامًا، لقيامها بقتل طفلها حديث الولادة داخل إناء مملوء بالماء وكتمت نفسه وقامت بدفنه داخل حفرة فى مقابر القرية لحملها سفاحًا من أحد الأشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من عدد من أهالى إحدي القري التابعة لمركز بنى سويف يفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة فى مقابر  القرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ونجحت فى الكشف عن غموض الواقعة، وقدمت الأجهزة الامنية 4 شهود على الواقعة والقت القبض على المتهمة بقتل نجلها حديث الولادة.

كشف المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف فى تحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى  صحة الواقعة،  وأن المتهمة كانت متزوجة ووقعت خلافات مع زوجها قبل ارتكاب الواقعة وتركت المنزل من 9 شهور واضطرت المتهمة إلى أن تذهب إلى شقيقتها لتعيش معها بعد أن تركت منزل الزوجية، ونتيجة لضيق العيش ومرورها بأزمة مالية كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص لم تتوصل التحريات لمعرفته ونتج عن هذه العلاقة الآثمة الحمل السفاح وحاولت اجهاض نفسها إلا أن محاولاتها فشلت وبعد ولادة الطفل تخلصت من الجنين.

بني سويف قرية الأجهزة الأمنية النيابة العامة المقابر

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