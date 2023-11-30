"القاهرة الإخبارية": بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بالضفة الغربية؛ تمهيدًا للإفراج عنهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

يأتي ذلك فيما سلّمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الصليب الأحمر الدولي، محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن أسماء الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس.

وضمت القائمة 8 أسيرات، و22 طفلًا قاصرًا، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم 30 أسيرًا وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.