الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معهد سيوة الابتدائي ينظم زيارة ميدانية لمكتبة مصر العامة و"بيت الثقافة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم معهد سيوة الابتدائي بـمحافظة مطروح، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لبيت الثقافة، ومكتبة مصر العامه، وذلك في إطار خطة الأنشطة المعهدية، والتعاون المشترك بين الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وبيت ثقافة سيوة ومكتبة مصر العامة.

حث التلاميذ علي القراءة والإطلاع

وأوضح أنور مادي، الإخصائي الإجتماعي بالمعهد أن الهدف من الزيارة هو حث التلاميذ علي القراءة والإطلاع، وتوعية الجيل الحالي بأهمية التراث، وتعزيز الهوية الثقافية.

جولة داخل أجنحة المكتبة

واصطحب محمد عمران جيري، مدير فرع المكتبة بسيوة، التلاميذ في جولة داخل أجنحة المكتبة لتعريفهم الأنشطة والبرامج التي تقدمها المكتبة للزائرين، وأحدث الكتب المعروضة، وشروط الاستعارة حيث تم عقد ندوة تثقيفية عن أهم المعالم السياحية داخل الواحة، وواجبنا فى الحفاظ على التراث السيوي والعمل علي الاستفادة من الموارد الطبيعية وطرق تنميتها، وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من التلاميذ لمشاركتهم المتميزة.

بيت ثقافة سيوة التنويري

ومن جانبه قام التلاميذ بزيارة بيت ثقافة سيوة التنويري، وتم الاطلاع علي مقتنياته، الثقافية والتراثية، وتم التعرف علي دوره في نشر الثقافة والفنون، والإطلاع علي الأنشطة والبرامج المقدمة التي تسهم في اكتشاف المواهب ودعمها.

أهمية دور بيوت الثقافة

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبدالعظيم سالم، أهمية دور بيوت الثقافة والمكتبات العامة، داخل المحافظة خاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية من أجل المساعدة علي نشر الوعي الجماهيري، والتوعية، وغرس القيم الإيجابية والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأبناء، والعمل على التغلب علي بعض السلوكيات السلبية عن طريق تكثيف الأنشطة والبرامج والفاعليات وورش العمل والندوات التي يقدمها للنشء والشباب والأطفال.

معهد سيوة الابتدائي بيت الثقافة مكتبة مصر العامة مطروح سيوة

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