الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تؤكد أهمية الاستمرار فى تخصيص الموارد للقضاء على الإيدز

السفيرة هيفاء أبوغزالة
السفيرة هيفاء أبوغزالة

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر من كل عام، يعد دعوة للعمل على توحيد الجهود من إنهاء وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، وحصول جميع المصابين على العلاج المناسب لهم، وإزالة الوصم والتمييز عن المصابين والمتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 تحقيقًا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت السفيرة أبوغزالة اهتمام جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) بتعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء للعمل على تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014-2020، التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014، لخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، والقضاء على الإصابات الجديدة بالفيروس بين الأطفال وخفض نسبة وفيات الأمهات المرتبطة بالإيدز بشكل كبير، بالإضافة إلى توفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، والسعي للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المتعايشين وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والدعم والرعاية للسكان المتنقلين بالتركيز على النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين.

كما أوضحت أبوغزالة أن هذا اليوم يعد فرصة لإظهار التضامن والتكامل العالمي من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030، والاستمرار في تخصيص الموارد اللازمة لهذه الجهود، إلى جانب تكثيف العمل من أجل التوعية العامة للجمهور عن طريق الوسائل والمواد الإعلامية، مع التركيز على الفئات الأكثر تعرُّضًا لمخاطر الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري، والعمل على حماية الأجيال الناشئة من الإصابة بالعدوى.

هيفاء أبو غزالة الامم المتحدة الايدز جامعة الدول العربية الشؤون الاجتماعية

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