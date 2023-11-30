الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

المصريون بالنمسا
المصريون بالنمسا

أشاد أبناء الجالية المصرية في النمسا بدعم الدولة للمصريين بالخارج، داعين جميع أبناء الجالية للتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال أحد أبناء الجالية المصرية في النمسا، إن السفارة المصرية في فيينا تسعد بتنظيم الانتخابات للمصريين في النمسا، مؤكدًا أن مصر دولة عريقة وعظيمة ودستورها يعكس ذلك، فالانتخابات حق دستوري للمواطن المصري، ونأمل أن تلقى العملية الانتخابية إقبالًا من المصريين في النمسا.

وأكد مواطن آخر أن المصريين بالخارج لديهم الفرصة الحقيقية ليثبتوا أنهم سيعطون مصر مثلما أعطتهم.

الجالية المصرية النمسا الدولة المصرية للمصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية

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