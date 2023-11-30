الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح وتوفير التقاوى

قيادات الوزارة
قيادات الوزارة

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

وزار الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بزيارة إلى محافظة الشرقية، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الشرقية، وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقًا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

زراعة حقل إكثار لمساحة ١٠٠ فدان بالصالحية

وفد قيادات الوزارة حضروا زراعة حقل إكثار لمساحة ١٠٠ فدان بالصالحية محافظة الشرقية لزراعة الصنف سخا 95 على مصاطب، وكذلك متابعة تقدم الزراعات ونسبة الإنبات بحقول المزارعين.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام، حيث تتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي.

وأكد القصير ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت برنامجًا طموحًا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وقال وزير الزراعة إن سعر الضمان 1600 جنيه للإردب هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقًا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح، تشجيعًا له على زراعة المحصول، مشددًا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

القصير كان وجه أيضًا بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم، كذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير

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