الجالية المصرية في جدة تستعد للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024

تستعد الجالية المصرية في جدة للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، المقرر إجراؤها في الخارج يوميِّ الجمعة والسبت المقبلين، الموافقين 2 و3 ديسمبر.

وأنهت السفارة المصرية في جدة استعداداتها للانتخابات، حيث تم تجهيز المقر الانتخابي في السفارة، والذي سيفتح أبوابه أمام المصريين المقيمين في جدة وضواحيها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ورصدت "الدستور" حالة من الحماس والوعي السياسي بين أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات، إذ تم عقد عدة فعاليات للتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات وآليات المشاركة.