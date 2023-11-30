الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعاليات توعوية فى النمسا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية
الجالية المصرية في النمسا

تستعد الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023.

وبدأت الجالية المصرية في النمسا استعداداتها منذ عدة أشهر، حيث تم تشكيل لجان انتخابية في كل من المدن الرئيسية في النمسا، مثل فيينا، وسالزبورغ، وغراتس، وفيينا.

وتقوم لجان الانتخاب بتنظيم حملات توعية لأبناء الجالية المصرية، بهدف حثهم على المشاركة في الانتخابات، كما تقوم اللجان بتوفير الدعم اللوجستي لأبناء الجالية، مثل توفير وسائل النقل إلى لجان التصويت.

 

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