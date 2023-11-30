فعاليات توعوية فى النمسا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

تستعد الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023.

وبدأت الجالية المصرية في النمسا استعداداتها منذ عدة أشهر، حيث تم تشكيل لجان انتخابية في كل من المدن الرئيسية في النمسا، مثل فيينا، وسالزبورغ، وغراتس، وفيينا.

وتقوم لجان الانتخاب بتنظيم حملات توعية لأبناء الجالية المصرية، بهدف حثهم على المشاركة في الانتخابات، كما تقوم اللجان بتوفير الدعم اللوجستي لأبناء الجالية، مثل توفير وسائل النقل إلى لجان التصويت.