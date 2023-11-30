مستشارة الرئيسة العامة لراهبات المحبة تزور إيبارشية القوصية

ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكابيلا المطرانية بمدينة القوصية في محافظة أسيوط.

حضر الصلاة مجموعة من راهبات المحبة بالقوصية والمنشأة الكبرى، احتفالًا بزيارة الأخت لوريس عبيد مسئولة راهبات المحبة بالشرق الأوسط، وكان قد عاون الأب المطران فى صلاة القداس القمص أنطون رزق الله الراعي بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية.

تفقد الأنشطة الاجتماعية والصحية بالدير



عقب القداس قام الاب المطران وبرفقته الضيفة بزيارة دير راهبات المحبة بالقوصية، وتفقدا الأنشطة الاجتماعية والصحية بالدير " الحضانة، المستوصف، والمشغل"، كذلك زارت مسئولة راهبات المحبة بالشرق الأوسط حضانة القديس منصور بزرابي القوصية.



وكان الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، قد استقبل بمقر المطرانية بمدينة القوصية وفد جمعية كاريتاس مصر فرع أسيوط، وناقش الأب المطران والوفد الرفيع قضايا الاسرة المصرية ودور الجمعيات الاهلية فى الاهتمام بشأن العائلة.

وعن الجانب الروحي للاسرة ناقش الاب المطران ووفد كاريتاس أسيوط أهمية حضور الله فى العائلة المسيحية حتى تصبح العائلة كنيسة بيتية، وان يكون يسوع هو النور والعلامة البارزة فى يبوتنا وحياتنا حتى يتسنى لأفراد الاسرة اتخاذ القرارات السليمة.

كما تحدث كذلك الانبا مرقس وليم والحضور الكريم أهمية الدور الذى تقوم به الكنيسة الكاثوليكية فى اعداد المقبلين على الزواج وتأهيلهم روحيًا ونفسياُ وعلميًا تجنبًا لما قد يحدث من مشكلات ربما تؤدى إلى انهيار الاسر.

فى ختام اللقاء ناقش الاب المطران سبل التعاون المشترك بين ايبارشية لقوصية للاقباط الكاثوليك ومكتب كاريتاس اسيوط فى الاهتمام بالشأن الاجتماعي.