الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل بمخبز في الغردقة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات باستقبال عامل بمخبز - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ بالصدر" وتوفى فور وصوله.

وبسؤال شقيقه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعاملين بذات المخبز - يقيمان بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على المتوفى باستخدام سكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

وزارة الداخلية شرطة ثان الغردقة مديرية أمن البحر الأحمر

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