الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفعيلا للتواصل المجتمعي.. يوم ترفيهي لطلاب الأمل للصم والتربية الفكرية بالداخلة

يوم ترفيهي لطلاب
يوم ترفيهي لطلاب ذوي الهمم

وجه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، شكره وتقديره لفريق العمل بوحدة تكافؤ الفرص والخدمة المدرسية بإدارة الداخلة التعليمية، وذلك للتعاون المثمر فى تنظيم  يوم ترفيهي لمدرستي الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بالداخلة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

و تضمن اليوم عروض وفقرات فنية ومسابقات مختلفة وسط أجواء من السعادة ارتسمت على وجوه طلابنا من ذوى الهمم، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور المجتمعي والإنساني للمعلمين وحرصهم الدائم على التواصل مع كافة أطياف المجتمع وتوطيد جسور التعاون والمودة.

وكيل التعليم يتفقد العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية 
 

أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بالخارجة الثانوية الصناعية العسكرية يرافقه الخدمات الداخلية والتعليم الصناعي

وخلال جولته بالأقسام العملية، أشاد وكيل التعليم بالوادي الجديد، بالتزام الطلاب بالزى والظهور بالمظهر اللائق والمشرف، وجرى فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول التدريبات العملية  بالمدرسة ومدى الاستفادة منها، موجها لهم بضرورة الجد والاجتهاد والاستفادة من جميع التدريبات فهم نواة حقيقية لكوادر فنية مدربة ينتظرها سوق العمل الحر.

وفى سياق آخر حرص وكيل التعليم بالمحافظة على متابعة أعمال رفع كفاءة القاعة الملحقة، موجها الشكر والتقدير  للعاملين بالمدرسة لما لمسه من التعاون الجاد والمثمر للإرتقاء بمنظومة العمل

وصرح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد بمواصلة تنفيذ سلسلة ندوات  تثقيفية لنشر الوعى البيئي لدى  طلاب المدارس  بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة  بالمديرية 
وأشار إلى أن الندوات تتضمن نشر الوعى لدى الطلاب لإتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب العادات السلبية التى لها مردودها السيئ على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية.

وكيل التعليم الوادي الجديد لفريق العمل بوحدة تكافؤ الفرص تنظيم يوم ترفيهى لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع وفقرات فنية ومسابقات مختلفة وسط أجواء من السعادة طلابنا من ذوى الهمم

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