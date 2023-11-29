الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة.. نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بلغة الإشارة في الوادي الجديد

جانب من نموزج المحاكاة
جانب من نموزج المحاكاة

شارك المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، طلاب الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابى بمقر المدرسة وفى مبادرة الأولى من نوعها لطلاب التربية الخاصة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وأثنى وكيل التعليم بالوادي الجديد على منظومة العمل وتفاعل الطلاب فى تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع وتأمين مقار اللجان، في مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين وجميع المعنيين بالعمل لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة فى التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية، فضلا عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات والحق الدستورى لمشاركة ذوى الهمم بالعملية الانتخابية.

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد لمعلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم 

كان أعلن محافظ الوادي الجديد الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الأولى من مسابقة ٣٠ ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

“تعليم الوادي الجديد” يواصل سلسلة ندواته التثقيفية لنشر الوعي البيئي لدى الطلاب 
 

وصرح عبد العزيز بمواصلة تنفيذ سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الوعى البيئى لدى  طلاب المدارس  بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة  بالمديرية.

واختتم بأن الندوات تتضمن نشر الوعى لدى  الطلاب لاتباع  السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب العادات السلبية التى لها مردودها السييء على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية.

وكيل التعليم الوادي الجديد طلاب الأمل للصم وضعاف السمع نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بدء الترشيح وعمل الدعاية مشهد مهيب لحب الوطن

مواد متعلقة

محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد للناجحين بمسابقة الـ«٣٠ ألف معلم»

"الوادى الجديد" تتجهّز لاستقبال 188570 ناخبًا فى الاستحقاق الرئاسى

100 طن مساعدات غذائية وتمور من أهالي الوادي الجديد للأشقاء بقطاع غزة

انطلاق المسابقات الفنية بمهرجان الأنشطة لكليات جامعة الواد الجديد

"مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن المشاركة السياسية في الوادي الجديد

انطلاق الدورة التدريبية "آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري" بجامعة الوادي الجديد

استمرار فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

"تعليم الوادي الجديد": مواصلة تدريب معلمى المجال الصناعى لتدريس المواد العملية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

حبس مسئول بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

متحدث حكومة الاحتلال: جهزنا قائمة بـ50 أسيرًا فلسطينيًا للإفراج عنهم

لاعب ليفربول الشاب: محمد صلاح شخص رائع وهذا ما يميزه

الأهلى مهدد بفقدان الوصافة بعد التعادل مع سموحة.. والتعثر ليس الأول لكولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس