لأول مرة.. نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بلغة الإشارة في الوادي الجديد

شارك المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، طلاب الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابى بمقر المدرسة وفى مبادرة الأولى من نوعها لطلاب التربية الخاصة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وأثنى وكيل التعليم بالوادي الجديد على منظومة العمل وتفاعل الطلاب فى تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع وتأمين مقار اللجان، في مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين وجميع المعنيين بالعمل لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة فى التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية، فضلا عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات والحق الدستورى لمشاركة ذوى الهمم بالعملية الانتخابية.

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من إجراءات التعاقد لمعلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم

كان أعلن محافظ الوادي الجديد الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الأولى من مسابقة ٣٠ ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها، وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصصي رياض الأطفال ومعلم فصل.

“تعليم الوادي الجديد” يواصل سلسلة ندواته التثقيفية لنشر الوعي البيئي لدى الطلاب



وصرح عبد العزيز بمواصلة تنفيذ سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الوعى البيئى لدى طلاب المدارس بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة بالمديرية.

واختتم بأن الندوات تتضمن نشر الوعى لدى الطلاب لاتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب العادات السلبية التى لها مردودها السييء على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية.