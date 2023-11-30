تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

قضت محكمة جنح مرور العطارين بمجمع محاكم الإسكندرية بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات حمو بيكا وتغريمه 1000 جنيه عن تهمة (القيادة دون رخصة قيادة) و1000 جنيه عن تهمة (قيادة بدون رخصة تسيير) و300 جنيه على تهمة (إضافة ملصقات على جسم المركبة) و100 جنيه عن تهمة (زجاج ملون).

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، ورقم 85 لسنة 2023، 4947 لسنة 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المرور بضبط سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير فى اللون المثبت فى الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم (س أ د 9937) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حمله ثمة تراخيص، وأفاد بأن رخصة قيادته تم سحبها سابقاً فى طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها سيارة ماركة أودى برتقالى اللون وتم تغيير جوهرى فى لون السيارة إلى اللون الذهبى عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت فى رخصة التسيير للسيارة، وبعرضه على النيابة، أحضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر بأنه رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وأن اللون الذهبى الموجود على السيارة هو دعاية لإحدى الشركات والفاميه الموجود على الزجاج، هو لعدم رؤية الالتفاف حوله في الطريق العام من المعجبين، وقررت، إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.