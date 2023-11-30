نتنياهو: الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

يأتي هذا فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن أن منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار بالقدس، وأغلقت منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن أن عملية إطلاق النار في القدس أسفرت عن سقوط 3 إسرائيليين.