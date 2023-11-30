الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأمريكى: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل فى استمرارها

بلينكن
بلينكن

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل فى استمرارها، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

أمريكا ترغب في استمرار وقف إطلاق النار 

 وأضاف وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده ترغب في استمرار وقف إطلاق النار ضمن الهدنة التي تستمر لليوم السابع على التوالي.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال عنأن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

الخارجية الامريكي الهدنة غزة القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": وصول 5 مصابين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": إصابة 6 أشخاص على الأقل فى حادث إطلاق نار بالقدس

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار بالقدس

مدير إسعاف الهلال الأحمر بجنين: قوات الاحتلال قطعت الطرق أمام سيارات الإسعاف

"إسعاف الهلال الأحمر": قوات الاحتلال خلفت شهيدين و6 جرحى خلال اقتحام مخيم جنين

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": الإفراج عن 30 فلسطينيا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين اليوم

الهلال الأحمر الفلسطينى: حوالى نصف مليون فلسطينى بقوا فى شمال غزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

وزير الخارجية الأمريكى: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل فى استمرارها

قبل بدء التصويت غدً.. تفاصيل آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية

أخبار فاتتك| تمديد الهدنة فى غزة.. وانطلاق فعاليات مؤتمر "COP28" فى الإمارات

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم