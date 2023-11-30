وزير الخارجية الأمريكى: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل فى استمرارها

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل فى استمرارها، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

أمريكا ترغب في استمرار وقف إطلاق النار

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية أن بلاده ترغب في استمرار وقف إطلاق النار ضمن الهدنة التي تستمر لليوم السابع على التوالي.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال عنأن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".