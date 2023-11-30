الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رحيل عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنرى كيسنجر

هنرى كيسنجر، وزير
هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأسبق الأمريكى

توفي هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسبق الأمريكي، عن عمر ناهز 100 عام، الأربعاء، في منزله بولاية كونيتيكت.

وكان كيسنجر، المولود في ألمانيا عام 1923، قد شغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، ولعب دورًا محوريًا في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب الباردة.

وساهم كيسنجر في التوصل إلى اتفاقات سلام بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وإسرائيل ومصر، كما ساعد في إنهاء حرب فيتنام.

وحتى بعد تركه منصبه الوزاري، ظل كيسنجر ناشطًا في مجال السياسة، وشارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات الدولية.

معلومات عن هنري كسينجر

وفيما يلي أبرز محطات في حياة هنري كيسنجر:

- ولد في ألمانيا عام 1923.

- هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1938.

- حصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة هارفارد عام 1954.

- عمل مستشارًا للأمن القومي في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.

- تولى منصب وزير الخارجية الأمريكي في عهدي الرئيسين نيكسون وجيرالد فورد.

- ساعد في التوصل إلى اتفاقات سلام بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وإسرائيل ومصر، كما ساعد في إنهاء حرب فيتنام.

- حاز على جائزة نوبل للسلام عام 1973.

- توفي عن عمر ناهز 100 عام عام 2023.

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