ضبط 8 أطنان مواد غذائية في البحيرة

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه فى إطار الجهود المبذولة من خلال حملات مراقبة الأغذيه بالمديرية وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحي، بحوش عيسي وابو حمص وكفر الدوار والمحمودية وايتاى البارود والنوبارية، تم شن حملة مكبره لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، ومتابعة جميع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين، مع القيام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

أسفرت هذة الحملات عن ضبط الآتي: ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف ومتنوعة جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بداخل منشآت غذائية شملت"ثلاجات حفظ وتخزين وتجميد الخضروات المعباة ومصانع تعبئة وتصنيع مواد غذائية وسوبرماركات عرض وبيع وتداول المواد الغذائية "بإجمالي عدد 1570عبوة شملت " كبدة مجمدة وكيك وعسل مولاس وزبيب ومقرمشات وحلبة محوجة وحلويات مشكلة ومياة غازية ومخللات وخضروات مجمدة "وبإجمالي وزن 7.790طن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها.

شارك فى الحملة الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية والأستاذ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية،وبالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية المذكورة.

ياتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيره.