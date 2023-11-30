الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبل بدء التصويت غدً.. تفاصيل آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث رأفت صليب، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تفاصيل آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية قبل بدء التصويت غدا.

وقال، خلال مداخله هاتفية على فضائية DMC، اليوم الخميس، إنه تم العمل بدءا من الشهر الماضي في الولايات المتحدة ، بين الجالية المصرية للمشاركة في حقها الوطني والدستوري، مشيرًا إلى أن هناك تحركات في الكنائس والمساجد لتشجيع المصريين على التحرك للتصويت في الانتخابات الرئاسية الجديدة؛ في 50 ولاية على 5 قنصليات مصرية.

 توعية المصريين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت

وتابع، نحن نريد أن يتحدث العالم عن الانتخابات المصرية، وسوف نعمل في وسائل الإعلام لتوعية المصريين بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت، لافتا إلى ان الولايات تبعد عن بعضها البعض ما يقرب من 5 ساعات طيران مما تم الطلب بان يتم تقديم خدمة الالكترونية على أساس الجالية التي تبعد عن القنصلية بشكل كبير تستطيع الادلاء بأصواتها عن الطرق المروحة لأنها تعد عائق كبير في المسافات البعيدة مقارنة بالمقيمين حول تلك القنصليات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، تم تنظيم حملة للمصريين بالخارج بعنوان "شارك بصوتك" لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ حيث جرى عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية بالخارج، وتم عقد لقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية.

ووأوضح أن الحملة أكدت للمصريين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية، كما أكدت ضرورة أن يكون كل مصري بالخارج شريك في رسم مستقبل وطنه.

وجرى توفير وسائل للانتقال الجماعي لحل مشاكل بُعد مكان السفارة والقنصلية عن تمركزات المصريين بالخارج، وعقد غرفة عمليات على مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، وفق التقرير.

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