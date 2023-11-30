جيش الاحتلال: الهدنة ستستمر فى ضوء جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الخارجية القطرية تعلن تمديد الهدنة ليوم إضافي

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد محمد الأنصاري، قد أعلن عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي، اليوم الخميس، بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

الاحتلال يرفض قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءًا من الاتفاق، وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحًا.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني إسرائيلي في محادثات تمديد وقف إطلاق النار، قوله إنه قبل أن توافق إسرائيل على الحديث عن الإفراج عن فئات إضافية، يجب على حماس إعادة حوالي 25 امرأة وطفلًا أسرى في غزة، إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.