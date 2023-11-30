الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية القطرية: اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي

الدكتور ماجد محمد
الدكتور ماجد محمد الأنصاري

 أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية  الدكتور ماجد محمد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي، اليوم الخميس، بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية

 

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حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

 الاحتلال يرفض قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءا من الاتفاقـ وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحا.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي في محادثات تمديد وقف إطلاق النار، قوله إنه قبل أن توافق إسرائيل على الحديث عن الإفراج عن فئات إضافية، يجب على حماس إعادة حوالي 25 امرأة وطفلا أسرى في غزة، إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة. 

مناقشات حول حماية آلاف المدنيين في جنوب قطاع غزة

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهم يناقشون مع نظرائهم الإسرائيليين كيفية حماية آلاف المدنيين في جنوب غزة إذا قررت إسرائيل استئناف الهجوم على القطاع، بعد انتهاء الهدنة.

وانتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، فجر اليوم، دون الإعلان عن قرار بخصوص تمديد الهدنة. 

وتشمل الخيارات التي يتداولها المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون نقل المدنيين الذين نزحوا جنوبا في بداية الحرب إلى الشمال بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN.

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