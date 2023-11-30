بينها مناقشة رواية "كريستالة" بأتيليه القاهرة.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

مناقشة رواية كريستالة، بأتيليه القاهرة، واحدة من أبرز فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي السادسة مساء، يحل الكاتب الدكتور محمد عبد العزيز عبد العليم، في ضيافة الأمسية التي يستضيفها أتيليه القاهرة، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة، من طلعت حرب، لمناقشة وتوقيع روايته “كريستالة.. دفتر أحوال سيدتي”

ويتناول الرواية بالنقاش والنقد والتحليل كل من: الناقد دكتور صلاح السروي، الناقد دكتور أحمد فرحات، وتدير الأمسية وتقدمها الشاعرة ناهد شبيب.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي السابعة مساء، يحل الكاتب الشاب ماجد أوشي، في ضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، في لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع روايته والصادرة عن الكتب خان، تحت عنوان فرديناند المصري.. خبيز الحب والغناء.

ويناقش الرواية الكاتب والمترجم كريم جمال، ويصاحب الأمسية عرض حي يمزج بين الاستماع الموسيقي والقراءات مستوحى من الرواية يقدمه أسامة حلمي.

كما يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفلا جديدا للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية".

يقدم "التوني" مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل: ابن الفارض، ابن عربي، السهروردي، الحلاج، أبو ميدن الغوث وآخرين منها: متى ياحبيب القلب، عينى لغير جمالكم لا تنظر، يامليحا قد تجلى، وبرقت سعاد، نارها فى أضلعى.

وفي أجندة الدستور الثقافية، أيضا، تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في السادسة مساء، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش.

ويتم منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالبا من فرع المدرسة بالقاهرة، و17 طالبا من فرع بورسعيد تم تدريبهم على يد نخبة من أمهر فناني الخط العربي في مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرض لأعمالهم ضمن مشروعات التخرج.

وفي السابعة مساء، يعقد ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان: "مصر ومناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بمركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة.

ويشارك بالملتقى الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دكتورة كريمة فؤاد الشامى رئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة، دكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، دكتورة غادة جابر، دكتورة زينب الغزالي مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، دكتورة لمياء سمير كبير مخرجين بالتليفزيون المصري، الكاتبة دكتورة أماني فؤاد، دكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف.

وتدير الملتقى دكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "كردان" بقيادة المايسترو على المنسي.

وفي الثامنة مساء، وضمن خطة لعرض وتقديم مختلف أشكال الفنون العالمية، تستضيف دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا للثنائي الموسيقى “سونوما”، والذى يضم عازفتي الفيولينة والجيتار الشقيقتين ميرا وسارة جريجوريتش، وذلك على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع الطابع الكلاسيكي والمعاصر والجاز، إلى جانب ألوان متنوعة من الموسيقى في كيان مترابط.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلا فنيا موسيقيا، والذي تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويضم الحفل نخبة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي، التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء منهم أم كلثوم، وردة، عبد الحليم حافظ، محمد رشدى، محرم فؤاد، شادية وغيرهم.. أداء أجفان، سمية وجدى، كنزى، محمد حسن، حسام حسنى ومؤمن خليل.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء بقاعة المؤتمرات، بالمجلس الأعلي للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان “فلسطين في القلب”، وذلك لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويشارك فيها كل من الكتاب والمفكرين: الشاعر حمال الشاعر، أستاذ الاجتماع دكتور سعيد المصري، دكتور أشرف جابر، دكتورة عزة بدر، محمد أحمد مرسي، محمد خليف، محمد شبانة، د. مني الحديدي، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنان التشكيلي هابي حسني. يصاحب الفعالية معرض لإصدارات المجلس الأعلي للثقافة ببهو المجلس.

وفي سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء، بسينما الهناجر بساحة الأوبرا، ندوة بعنوان “العمارة الشعبية المصرية.. رؤي وتحليل”، بمشاركة كل من: المعماري عصام صفي الدين، أستاذ العمارة د. حاتم الطويل، د. نهلة إمام مستشار وزير الثقافة لشئون التراث غير المادي، ويدير الأمسية المعماري حمدي السطوحي.