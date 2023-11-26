أهمها "المقاومة في صالون ذاكرة وطن".. أجندة الدستور الثقافية

ثقافة المقاومة في صالون ذاكرة وطن، واحدة من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الأحد 26 نوفمبر، بين العديد من أنشطة ثقافية وفنية نستعرضها لكم في التقرير التالي.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية

ففي السابعة مساء، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي.

حيث يناقش الصالون أحداث العدوان الصهيوني قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وطبيعة ثقافة المقاومة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

بمشاركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو (أحد قيادات منظمة فتح الفلسطينية) والأديب المصري دكتور السيد نجم.

ويعقب الصالون حفل جديد لفرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي. التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للفنون الشعبية.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستضيف دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء، معرضا بعنوان “حكايتى مع الزمان”، للفنان فاروق مصطفى، وذلك بقاعة صلاح طاهر ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 5 ديسمبر 2024.

يضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبا من حياه الفنان فاروق مصطفى والتى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلى فاروق مصطفى. أحد أبطال حرب أكتوبر، ولد عام 1945 ونشأ فى بيئة فنية وخالط العديد من كبار التشكيليين منهم، حصل على بكالوريوس الفنون والتربية، عضو فى نقابة التشكيليين، تم تصنيفه عام 1994 ضمن أهم 40 فنانا على مستوى العالم، أقام اكثر من 30 معرضا فرديا وجماعيا داخل مصر وخارجها وله مقتنيات لدى الوزرات والهيئات والأفراد، حصل على عدة جوائز وأنواط وميداليات وشهادات تقدير محلية وعالمية.

كما يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، معرض معماري، بعنوان «العمارة الشعبية رؤي ومسيرة » للمعماري عصام صفي الدين، وذلك بمركز الهناجر للفنون باسحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ويستمر المعرض حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

مفهوم العمارة الشعبية

ويقام على هامش المعرض ندوة عن مفهوم العمارة الشعبية وأنواعها، تناقش الندوة تاثير البيئة علي العمارة الشعبية التي تتواجد بها مثل الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد، وكيفيه انعكاس التراث الغير مادي علي المجتمع وثقافته علي هذا النوع من العمارة.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، تعقد في السادسة مساء، بنادي أدب قصر ثقافة روض الفرج، أمسية ثقافية بعنوان “فنيات كتابة الشعر الغنانئ”، يديرها ويقدمها الشاعر الغنائي محسن الشاذلي، ويشارك فيها كل من الشعراء: فضل الراوي، طلعت محمد، وهشام الدشناوي.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتضن جاليري الزمالك للفن التشكيلي، افتتاح معرض “غزو الجنة” للفنان محمد صبري، وافتتاح معرض فردي خاص أيضا للفنانة ياسمين الحاذق، والذي يقام تحت عنوان “قدسية”. هذا ويستمر المعرضين حتي 12 ديسمير 2023.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي السادسة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان محمد حاكم، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

يضم المعرض أعمال الفنان الكبير محمد حاكم.. فيلسوف الكاريكاتير والضحك، بأسلوبه الفريد والمميز. وتُظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل. ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر 2023.

وفي السادسة مساء، يعرض بنادي أدب آفاق اشتراكية. الفيلم الروائي الطويل “المخدوعون”، إخراج توفيق صالح، الفيلم إنتاج مصري 1972، عن رواية غسان كنفاني.

وضمن أجندة الدستور الثقافية أيضا، تستضيف فرقة مسرح الطليعة، في الثامنة مساء، عرض "الشك" تأليف جان باتريك شانيلي وإخراج شريهان الشاذلي بقاعة زكي طليمات.

وعرض "نصف وجه" تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة مساء.

يأتى ذلك ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" والذي يستضيف خمسة عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.