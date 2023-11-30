الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تقترح فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

مستوطنين إسرائيليين
مستوطنين إسرائيليين

قالت فرنسا إن على الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية كخيار وإن المحادثات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة حركة حماس تحرز تقدما.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة، أن هجمات المستوطنين اليومية زادت أكثر من المثلين منذ شن حماس هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على قطاع غزة، وقُتل أكثر من 200 فلسطيني في أحداث العنف بالضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك خلال هجمات نفذها مستوطنون.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في إفادة صحفية أسبوعية: "نعتقد أن المجتمع الدولي لديه دور ليضطلع به في إنهاء أعمال العنف هذه التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، كما أنها تضر بآفاق حل إقامة دولتين".

وذكرت أنه لا توجد خيارات مستبعدة بما في ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد الذين يمارسون العنف.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي، أن باريس مؤيدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن لم يبدأ بعد النقاش حول المسألة في التكتل.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لحظر إصدار التأشيرات "للمتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.

وحذر دبلوماسي أوروبي من أن بعض دول التكتل لا تحبذ هذه الفكرة رغم أن فرنسا حريصة على الدفع بها.

ومع ذلك، قال الدبلوماسي إنه مع معارضة بعض الدول لإجراءات معينة مقترحة ضد حماس، فإن الجهود المبذولة لاستهداف المستوطنين يمكن أن تقنع أولئك المترددين بأن النهج متوازن.

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