الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يتعادل سلبًا مع كوبنهاجن فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ - كوبنهاجن
بايرن ميونخ - كوبنهاجن

تعادل بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أليانز أرينا”، معقل الفريق البافاري، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2023-2024.

الفريقان حاولا هز الشباك طيلة أحداث المباراة، لكن دون جدوى، ليتقاسما النقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 13 نقطة، وكان قد ضمن التأهل سلفًا للدور المقبل، فيما رفع كوبنهاجن رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

ويلعب بايرن ميونخ في الجولة المقبلة، خارج ملعبه، أمام مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

أما كوبنهاجن، فيستضيف في الجولة المقبلة، نظيره جلطة سراي التركي، ويكفيه التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ 16، رفقة فريق بايرن ميونخ.

تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ ليون جروتسيكا في مركز قلب الدفاع، بجوار الفرنسي دايوت أوباميكانو.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - ليون جروتسيكا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - رافائيل جيريرو - توماس مولر

خط الهجوم: كينجلسي كومان - ماتياس تيل - هاري كين

بايرن ميونخ كوبنهاجن دوري ابطال اوروبا مانشستر يونايتد جلطة سراي

مواد متعلقة

الشوط الأول.. أرسنال يدك حصون لانس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على نابولي بهدفين لهدف

تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

رودريجو ودياز في الهجوم.. تشكيل الريال أمام نابولي في دوري الأبطال

أمرابط أساسيًا.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراى

نانت الفرنسى يطيح بمدربه ويعيّن جوسلين جورفينيك مديرًا فنيًا للفريق

أتلتيكو مدريد يرافق لاتسيو لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

برشلونة يتأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بفوزه على بورتو

الأكثر قراءة

عاجل.. العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال فى غزة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

"مساج مشبوه".. قوادة سيدى جابر تحدد التسعيرة حسب جنسية الزبون

عاجل| CAF يُخطر الزمالك بتعديل موعد مباراته مع سوار الغينى

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

عاجل.. وصول الرهائن الإسرائيليين والتايلانديين إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس