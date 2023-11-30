بايرن ميونخ يتعادل سلبًا مع كوبنهاجن فى دورى أبطال أوروبا

تعادل بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أليانز أرينا”، معقل الفريق البافاري، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2023-2024.

الفريقان حاولا هز الشباك طيلة أحداث المباراة، لكن دون جدوى، ليتقاسما النقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 13 نقطة، وكان قد ضمن التأهل سلفًا للدور المقبل، فيما رفع كوبنهاجن رصيده لـ 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

ويلعب بايرن ميونخ في الجولة المقبلة، خارج ملعبه، أمام مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

أما كوبنهاجن، فيستضيف في الجولة المقبلة، نظيره جلطة سراي التركي، ويكفيه التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ 16، رفقة فريق بايرن ميونخ.

تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ ليون جروتسيكا في مركز قلب الدفاع، بجوار الفرنسي دايوت أوباميكانو.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - ليون جروتسيكا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - رافائيل جيريرو - توماس مولر

خط الهجوم: كينجلسي كومان - ماتياس تيل - هاري كين