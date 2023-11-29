UEFA ينفي تلقيه معلومات بشأن تأجيل موعد مباراة مان يونايتد وجالاتا سراي

أفادت تقارير صحفية بموقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من شائعات تأجيل مباراة مانشستر يونايتد الانجليزي ضد جالاتا سراي التركي، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق جالاتا سراي، في الثامنة إلا ربع مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك بمدينة اسطنبول.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، نقلًا عن "يويفا" أنه لم يتلق أي معلومات بشأن احتمالية تأجيل إقامة المباراة في موعدها.

وتعيش مدينة اسطنبول في الوقت الحالي أحوال جوية متقلبة وأمطار غزيرة ومازالت مستمرة حتى الوقت الحالي، قد تهدد إقامة المباراة في موعدها.

لكن أغلب التقارير الصحفية الأخيرة الصادرة، ومن بينها مانشستر إيفنينج نيوز، أكدت أنه لا يوجد مقترح حتى الآن لتأجيل موعد انطلاق المباراة.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف خلف فريق كوبنهاجن الدنماركي، صاحب المركز الثاني في المجموعة، فيما يأتي مانشستر يونايتد بالمركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويرغب مانشستر يونايتد في تصحيح مساره بالبطولة وتحقيق الفوز لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية أمام كوبنهاجن والتقدم خطوة ناحية التأه للدور المقبل من البطولة.

يدير المباراة الإسباني خوسيه ماريا سانشيز، ويعاونه كلًا من راؤول كابانيرو وإينيجو بيريتو، مساعدين أول وثاني وجويليرمو كوادرا حكمًا رابعًا، ويقود تقنية الفيديو ريكاردو دي بورجس، ويعاونه خوان مارتينيز مونويرا.