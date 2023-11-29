الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفال غزة لم يشهده التاريخ

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس الأول وإنما ضمن سلسلة عدوانية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ترتكب يوميًا العديد من المجازر في قرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن العدوان الأخير على غزة كان عدوانًا إجراميًا؛ لأنه لم يترك بشرًا أو شجرًا أو حجرًا وكل العالم شاهد ما حدث في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طال القطاع المدني، وهذا الأمر مخالف تمامًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، متابعة: "إسرائيل ضربت بنايات بأكملها تضم العديد من الوحدات السكنية بها أطفال ونساء وشيوخ وشباب".

وزيرة الصحة الفلسطينية: 26 مستشفى خرج من الخدمة في قطاع غزة

 وأكدت أن ما حدث مع أطفال فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ، مشيرة إلى أن 26 مستشفى خرج من الخدمة في قطاع غزة.

وتابعت أن 60% من البنية التحتية في قطاع غزة دُمرت تمامًا وهناك حوالي 60 ألف وحدة سكنية دُمرت، و240 ألف دُمرت جزئيًا.

غزة قطاع غزة وزيرة الصحة الفلسطينية مساء dmc العدوان الإسرائيلي على غزة

مواد متعلقة

مواطنة: نفتخر بجهود مصر ومساعيها نحو الهدنة فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس