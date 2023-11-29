وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفال غزة لم يشهده التاريخ

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس الأول وإنما ضمن سلسلة عدوانية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ترتكب يوميًا العديد من المجازر في قرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن العدوان الأخير على غزة كان عدوانًا إجراميًا؛ لأنه لم يترك بشرًا أو شجرًا أو حجرًا وكل العالم شاهد ما حدث في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طال القطاع المدني، وهذا الأمر مخالف تمامًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، متابعة: "إسرائيل ضربت بنايات بأكملها تضم العديد من الوحدات السكنية بها أطفال ونساء وشيوخ وشباب".

وزيرة الصحة الفلسطينية: 26 مستشفى خرج من الخدمة في قطاع غزة

وأكدت أن ما حدث مع أطفال فلسطين خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ، مشيرة إلى أن 26 مستشفى خرج من الخدمة في قطاع غزة.

وتابعت أن 60% من البنية التحتية في قطاع غزة دُمرت تمامًا وهناك حوالي 60 ألف وحدة سكنية دُمرت، و240 ألف دُمرت جزئيًا.