دوري الأبطال: جالاتا سراي يتعادل مع مانشستر يونايتد ويقلص فرصه للتأهل

فرض جالاتا سراي التركي تعادلًا إيجابيًا على ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف لكل منهما.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة مهاجمًا وضاغطًا على دفاعات جالاتا سراي من أجل تسجيل هدف مبكر، فيما حاول لاعبو الفريق التركي فرض سيطرتهم على مجريات اللعب ثم العمل على تسجيل الهدف الأول.

وسجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد تمريرة من برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 18 بعد تمريرة من لوك شاو على حدود منطقة الجزاء وسدد برونو الكرة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وتحصل فريق جالاتا سراي على ركلة حرة في الدقيقة 27 بعد عرقلة برونو فيرنانديز للوكاس توريرا على حدود منطقة الجزاء، ونفذها حكيم زياش وسكنت الشباك كأول أهداف جالاتا سراي.

واستحوذ جالاتا سراي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 55% مقابل 45% لصالح مانشستر يونايتد.

واستمر استحواذ فريق جالاتا سراي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكان الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي فيما قلت المحاولات الهجومية من قبل فريق مانشستر يونايتد.

أضاف سكوت ماكتومناي الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 بعدما انطلق آرون وان بيساكا على الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية حولها ماكتومناي بقدمه اليسرى في المرمى.

وتحصل جالاتا سراي على ركلة حرة نفذها حكيم زياش في الدقيقة 62 وسكنت الشباك بعد خطأ من أندريه أونانا في الإمساك بالكرة.

أضاف كريم أكتوركوجلو الهدف الثالث لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 71 بعدما تسلم الكرة من زميله حكيم زياش وانطلق بالقرب من حدود منطقة جزاء يونايتد وسدد كرة قوية سكنت الشباك على يسار أونانا.

واندفع فريق جالاتا سراي في الدقائق التالية للهدف الثالث، للهجوم، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الهجومية وتصدى أندريه أونانا لعدد من الفرص.

فيما حاول لاعبو فريق مانشستر يونيتد الوصول لمرمى جالاتا سراي من أجل تسجيل هدف التقدم مرة أخرى ولكن أغلب محاولاتهم اتسمت بالرعونة في إنهاء الهجمات.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية في الدقيقة 84 ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت لركلة مرمى.

ولعب ديوجو دالوت كرة عرضية أرضية داخل منطقة جزاء جالاتا سراي في الدقيقة 89، وارتطمت بأقدام مدافعي الفريق التركي ووصلت أمام بيليستري الذي سددها في جسد الحارس.

واستمرت المحاولات من لاعبي يونايتد في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن بدون جدوى.

وسدد لاعبو فريق جالاتا سراي 9 كرات على المرمى من 17 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 17 محاولة لفريق مانشستر يونايتد وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات.

واستحوذ جالاتا سراي على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ4 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة، فيما رفع جالاتا سراي رصيده لـ5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

ويحتاج مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على حساب بايرن ميونخ بشرط تعادل جالاتا سراي مع كوبنهاجن من أجل التأهل لدور الـ16 بالبطولة.