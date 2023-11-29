الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم بثنائية على جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا

تقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه جالاتا سراي التركي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة مهاجمًا وضاغطًا على دفاعات جالاتا سراي من أجل تسجيل هدف مبكر، فيما حاول لاعبو الفريق التركي فرض سيطرتهم على مجريات اللعب ثم العمل على تسجيل الهدف الأول.

وسجل أليخاندرو جارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد تمريرة من برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 18 بعد تمريرة من لوك شاو على حدود منطقة الجزاء وسدد برونو الكرة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وتمكن فريق جالاتا سراي من السيطرة على مجريات اللعب عقب تلقي الهدف الثاني وبدأ لاعبوه في الضغط من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق ثم العمل على تسجيل التعادل.

ولعب راسموس هويلوند كرة عرضية داخل منطقة جزاء جالاتا سراي في الدقيقة 25 بعد تبادل التمرير مع لوك شاو، وفشل الأخير في تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وخرجت لرمية تماس نفذها وقطعت من دفاع جالاتا سراي.

وتحصل فريق جالاتا سراي على ركلة حرة في الدقيقة 27 بعد عرقلة برونو فيرنانديز للوكاس توريرا على حدود منطقة الجزاء، ونفذها حكيم زياش وسكنت الشباك كأول أهداف جالاتا سراي.

وتواصلت الهجمات من قبل لاعبي فريق جالاتا سراي لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر الشوط.

وأرسل ساشا بوي، ظهير جالاتا سراي، كرة عرضية أرضية تسلمها أرون وان بيساكا، ظهير أيمن يونايتد، وقطعت منه ثم وصلت لويلفرد زاها الذي انطلق وسدد الكرة ارتطمت بقدم هاري ماجواير وخرجت لركنية، نفذت عرضية وحولها قاآن آيخان برأسه ناحية المرمى وتصدى لها أونانا واحتسبها الحكم تسللًا.

ولعب برونو فيرنانديز كرة عرضية في الدقيقة 37 أبعدها عبدالكريم بارداشي لركلة ركنية، نفذها برونو وحولها سكوت ماكتومناي برأسه وخرجت أعلى المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول عنف من لاعبي جالاتا سراي ضد فريق مانشستر يونايتد.

وسجل ماورو إيكاردي الهدف الثاني لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 42 وألغاه حكم المباراة بداعي وجود حالة تسلل على إيكاردي، وبعد مراجعة اللقطة من تقنية الفيديو أكدت قرار الحكم.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرتين على المرمى من 6 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 10 محاولات لفريق جالاتا سراي وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ جالاتا سراي على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح مانشستر يونايتد.