كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD، وتقودها تحكيميًا، الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت

تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بـ ليون جروتسيكا في مركز قلب الدفاع، بجوار الفرنسي دايوت أوباميكانو.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - ليون جروتسيكا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - رافائيل جيريرو - توماس مولر

خط الهجوم: كينجلسي كومان - ماتياس تيل - هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: بيرتيز - سفين أولرايش - سيرج جنابري - ليروي ساني - بوينا سار - كراتزيج - بافلوفيتش

ترتيب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل للدور المقبل، فيما يتواجد كوبنهاجن في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.