الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين تنظم يومًا للتضامن مع نساء وأطفال فلسطين (صور)

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين ولجنة المرأة بالنقابة، الأربعاء، يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطينى، وذلك ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

بدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء أعقبها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى.

تحدث فى الندوة آمال الأغا، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

595959595
txt

نقابة الصحفيين تجدد الدعوة للمشاركة فى لجنة الإغاثة

txt

نقابة الصحفيين: تأبين الزميل أحمد عبدالعزيز السبت.. واحتفالية دينية الأربعاء

وقالت دعاء النجار، رئيس لجنة المرأة بالنقابة "اليوم ونحن بصدد الاحتفاء باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى البطل اسمحوا  لى أن اتوجه بتحية تقدير واعتزاز وفخر بهذا الشعب العظيم  ايقونة الصمود من أجل تحرير الأرض.

أضافت: "منذ ١٩٤٨ وحتى الآن  ظل الشعب الفلسطينى صامدا أمام ويلات الاحتلال والقتل والقمع والعزلة، ومنذ ذلك التاريخ ومن واقع مسئوليتها التاريخية  كان لمصر  قيادة وشعبا دورها الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية بل كانت القضية الفلسطينية دائما  جزءا من الأمن القومى المصرى والتزام أصيل لم ولن يتغير فقد تعلمنا منذ الصغر فى بيوتنا وفى مدارسنا ان القضية الفلسطينة هى قضيتنا الأولى.

واكملت: "يأتى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى بعد مرور أكثر من أربعة وخمسون يومًا من الممارسات الوحشية  وجرائم وانتهاكات الكيان الصهيونى الغاشم  فى مواجهة  الشعب الفلسطينى الاعزل وخاصة ضد المرأة والطفل الفئتين الاكثر استهدافا لكل هذا الجرم بالتزامن مع حملة ال ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة فكان من الاولى والأهم تخصيص فعاليات هذا اليوم بنقابة الصحفيين لنتحدث عن البطولة الحقيقية لايقونة هذا الصمود والنضال المرأة الفلسطينية صاحبة التاريخ الطويل فى المقاومة والصمود والنضال حتى وصُفت بأنها وطن داخل وطن

وعلقت: نعم وطن فقد ربت اجيالا على الصمود من أجل الوطن ومن أجل القضية الفلسطينية ربت اطفالها منذ الصغر على الإرادة القوية والشجاعة وأنه مشروع شهيد ولد ليموت من أجل الدفاع عن حلم تحرير الأرض من العدو المحتل.

نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني المرأة المقاومة المرأة الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

كاتب تونسى لـ"الدستور": التضامن مع فلسطين واجب عربى.. ولا بديل عن حل الدولتين

عاجل.. الصحة العالمية: نواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض وبائية فى غزة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

حكم نهائي لصالح "سنتامين" فى قضية ترخيص منجم السكرى للذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الهدنة-الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس