نقابة الصحفيين تنظم يومًا للتضامن مع نساء وأطفال فلسطين (صور)

نظمت نقابة الصحفيين ولجنة المرأة بالنقابة، الأربعاء، يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطينى، وذلك ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

بدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء أعقبها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى.

تحدث فى الندوة آمال الأغا، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

وقالت دعاء النجار، رئيس لجنة المرأة بالنقابة "اليوم ونحن بصدد الاحتفاء باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى البطل اسمحوا لى أن اتوجه بتحية تقدير واعتزاز وفخر بهذا الشعب العظيم ايقونة الصمود من أجل تحرير الأرض.

أضافت: "منذ ١٩٤٨ وحتى الآن ظل الشعب الفلسطينى صامدا أمام ويلات الاحتلال والقتل والقمع والعزلة، ومنذ ذلك التاريخ ومن واقع مسئوليتها التاريخية كان لمصر قيادة وشعبا دورها الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية بل كانت القضية الفلسطينية دائما جزءا من الأمن القومى المصرى والتزام أصيل لم ولن يتغير فقد تعلمنا منذ الصغر فى بيوتنا وفى مدارسنا ان القضية الفلسطينة هى قضيتنا الأولى.

واكملت: "يأتى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى بعد مرور أكثر من أربعة وخمسون يومًا من الممارسات الوحشية وجرائم وانتهاكات الكيان الصهيونى الغاشم فى مواجهة الشعب الفلسطينى الاعزل وخاصة ضد المرأة والطفل الفئتين الاكثر استهدافا لكل هذا الجرم بالتزامن مع حملة ال ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة فكان من الاولى والأهم تخصيص فعاليات هذا اليوم بنقابة الصحفيين لنتحدث عن البطولة الحقيقية لايقونة هذا الصمود والنضال المرأة الفلسطينية صاحبة التاريخ الطويل فى المقاومة والصمود والنضال حتى وصُفت بأنها وطن داخل وطن

وعلقت: نعم وطن فقد ربت اجيالا على الصمود من أجل الوطن ومن أجل القضية الفلسطينية ربت اطفالها منذ الصغر على الإرادة القوية والشجاعة وأنه مشروع شهيد ولد ليموت من أجل الدفاع عن حلم تحرير الأرض من العدو المحتل.