الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية القطرى: نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيًا لخفض التصعيد

الشيخ محمد بن عبد
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني،  لقد مرت على الشعب الفلسطيني في غزة 7 أسابيع كارثية.

وأضاف وزير الخارجية القطري، في كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في غزة: "نتواصل عن كثب مع الشركاء الدوليين سعيًا لخفض التصعيد".

وأوضح أن الجهود القطرية أثمرت في الأسبوع الماضي عن هدنة إنسانية تم تمديدها، لافتًا إلى أن الهدنة سمحت بدخول المساعدات الإغاثية التي يحتاج إليها قطاع غزة.

وكان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قال «إن سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا صباح يوم الأربعاء في مدينة نيويورك، مع وانج يي، وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة، وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة».

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