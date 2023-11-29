خالد الصاوي لـ"الدستور": طارق عبدالعزيز صديقي من 17 سنة"

أعرب الفنان خالد الصاوي، عن حزنه الشديد لفقدانه أحد أصدقاءه من الوسط الفني الراحل الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أول أمس أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين" والمقرر طرحه خلال شهر ديسمبر.

وتحدث “الصاوي” عن الراحل طارق عبد العزيز: "الله يرحمه كان راجل جدع وانسان جدًا.. كان صديقي من 17 عاما، الله يرحمه كان حمامة سلام".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان طارق عبد العزيز المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ورحل عن عالمنا مساء أمس الأول الأحد إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ55 عاما، أثناء تصوير أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" أمام الفنان شريف منير، وبقيادة المخرج طارق رفعت.

كانت آخر أعمال الثنائي طارق عبد العزيز، وخالد الصاوي هو مسلسل "أعمل إيه؟" وهو مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوي، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسي، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين.