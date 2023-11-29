تحويل تعهدات غاز الميثان إلى أفعال.. COP 28 استكمال لنجاح ومسار COP 27

سلّط موقع ياهو نيوز، الأربعاء، الضوء على انطلاق قمة كوب 28 المقرر انطلاقه غدًا الخميس في الإمارات.

وحرص المندوبون في قمة المناخ COP 28 التي تعقدها الأمم المتحدة هذا العام على تعزيز الأجندة العالمية لتغير المناخ من خلال خطط ملموسة لتضييق الخناق على ثاني أهم غازات الاحتباس الحراري - الميثان.

في حين وعدت أكثر من 150 دولة منذ عام 2021 بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30٪ عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030 بموجب التعهد العالمي لغاز الميثان بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن القليل منها قدم تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

تحويل هذه التعهدات إلى عمل عاجل

أشارت الى أن المطلوب الآن هو تحويل هذه التعهدات إلى عمل عاجل - مع الدعم المالي لجهود البلدان النامية واللوائح الوطنية المتعلقة بالقطاعات التي تطلق انبعاثات غاز الميثان مثل النفط والغاز والزراعة، وفقًا لرئاسة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وشاركت بعض شركات النفط والغاز حتى الآن في برامج تطوعية لرصد أو تقليل انبعاثات غاز الميثان لديها. ولا يزال من غير الواضح ما هي الشركات التي قد تنضم إلى دعوة الإمارات العربية المتحدة لبذل جهود رسمية.

قال متحدث باسم الرئاسة إن الإمارات دعت صناعة النفط والغاز إلى التخلص التدريجي من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، وتريد اتفاقًا نهائيًا يتضمن خططًا ثابتة لتحويل التعهدات السابقة إلى أفعال.

وقال متحدث باسم رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إنه بالإضافة إلى الضغط على الحكومات، تحث الإمارات أيضًا شركات النفط والغاز المستقلة والوطنية على القضاء على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030. وبلغ إجمالي انبعاثات غاز الميثان من صناعة الطاقة في العام الماضي حوالي 135 مليون طن متري، وهو أعلى قليلًا من العام السابق.

جهود غاز الميثان

ويقول خبراء المناخ إن إدراج جهود غاز الميثان في اتفاقية قمة ملزمة قانونًا يمثل أولوية. وفي حين أن غاز الميثان لديه قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يتحلل في الغلاف الجوي في غضون سنوات فقط مقارنة بعقود من الزمن بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني أن كبح جماح انبعاثات غاز الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر في الحد من تغير المناخ.

وقالت راشيل كايت، مبعوثة البنك الدولي السابقة للمناخ: "إذا كان الأمر مجرد تعهد، فسوف يحظى بقبول كبير"، حيث "تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إلزام الشركات والدول بالجلوس والتفاوض على اتفاق ملزم للتخلص من غاز الميثان".

زخم الميثان

ومن المتوقع أن يطلق البنك الدولي خلال قمة COP28 التي تستمر أسبوعين، صندوقًا جديدًا، بدعم من شركات النفط المستقلة وغيرها، لبرامج الكشف والتنظيف في البلدان النامية التي تعد من أكبر بواعث غاز الميثان، مثل تركمانستان، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وتخطط الإمارات والولايات المتحدة والصين أيضًا لاستضافة اجتماع في الثاني من ديسمبر لقادة العالم لمناقشة تمويل خطة البنك الدولي والجهود الأخرى التي تركز على غاز الميثان. وقد تعهدت البلدان والمؤسسات الخيرية في السابق بنحو 200 مليون دولار لمعالجة مشكلة غاز الميثان ــ أي أقل من 2% من إجمالي التمويل الحالي لمكافحة تغير المناخ.

وقال ريك ديوك نائب المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ، "نتوقع مضاعفة إجمالي تمويل المنح" "سيؤدي ذلك إلى تعبئة المليارات اللازمة لحل المشكلة فعليًا عبر قطاعات الوقود الأحفوري والنفايات والزراعة".

وكجزء من الاختراق الأخير في اتفاق المناخ بين الولايات المتحدة والصين، قالت الصين - أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم - إنها ستدرج لأول مرة غاز الميثان وغازات ثاني أكسيد الكربون في خطتها الوطنية للمناخ لعام 2035، ما يحقق الشفافية في جميع أنحاء العالم..