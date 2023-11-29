نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير

قدم محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من تقدير لمقامات أولياء الله الصالحين، وإصدار توجيهاته بتطويرها والأماكن المحيطة بها.

وأعلن نقيب الأشراف، خلال كلمته في مؤتمر الطرق الصوفية لإعلان تأييد وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، تأييد الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير، وما قدمه من إنجازات تقارب المعجزات لبناء مصر الحديثة.

ووجه نقيب الأشراف التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني، متمنيًا عودة القدس الشريف، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمه من دعم لهذه القضية.

وتعقد نقابة الأشراف، في الرابعة والنصف من عصر الجمعة المقبل، مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يحضر المؤتمر السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابية، عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أحمد عمر هاشم، الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة.