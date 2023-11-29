الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: الاحتشاد أمام لجان انتخابات الرئاسة "رسالة قوية للعالم"

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

دعا أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين في الداخل والخارج، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واتخاذ خطوة واحدة نحو استكمال مسيرة الوطن ومعركة التنمية والمضي معا نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث بدون المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم في الاستحقاقات، والتي يجب على كل مصري أن يشارك ويمارس حقه في مناخ تسوده الديمقراطية والنزاهة والشفافية واختيار الأفضل من وجهة نظر كل مواطن يعي تمامًا متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد محسن أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة كل الحرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتعامل معهم بحيادية كاملة إيمانا من الجميع بأن الشعب من سيختار رئيسه ويتحمل مسئولية هذا الاختيار.

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ولفت نائب الصعيد إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستقطع الطريق على أي مخططات خارجي أو داخلية تحاك ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن عملية المشاركة تتعلق في المقام الأول بمدى الوعي السياسي الذي يمتلكه المصريون، وقدرتهم على تحديد متطلباتهم واحتياجاتهم في ظل تحديات عدة على المستوى الداخلي والخارجي، فضلا عن حالة الصراعات المتزاحمة في المنطقة والتي تتطلب اتخاذ العديد من المواقف الحاسمة من قبل الدولة المصرية.

واختتم محسن حديثه قائلاً: أثق في الشعب المصري ووعيه الذي سيجعله يشارك في الملحمة الوطنية الجديدة، التي سيُبنى عليها مصير دولة لمدة ٦ سنوات قادمة، فالعالم لا بد أن يرى اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية ويحكم عقله قليلا ليعرف اختياره ونتائجه وأن يتحمل المسئولية الوطنية كاملة.

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