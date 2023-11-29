الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمرابط أساسيًا.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـمانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل فريقه لمواجهة جلطة سراي التركي في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجلطة سراي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وجلطة سراي، فتُقام في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، معقل الفريق التركي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD، ويقودها تحكيميًا الحكم خوسيه سانشيز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي، فشهد 3 تغييرات عن آخر تشكيل للفريق أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي، حيث عاد الدنماركي راسموس هويلوند لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام جلطة سراي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنناديز

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: بايندير - تيم هيتون - ديوجو دالوت - رافاييل فاران - سيرجيو ريجيليون - جوري - حنبعل المجبري - ماينو - بيليستيري - هوجيل - أنتوني مارسيال

ترتيب مانشستر يونايتد وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد جلطة سراي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم على مضيفه، أو التعادل وانتظار تعثر كوبنهاجن أمام بايرن ميونخ الألماني، المتأهل سلفًا، من أجل المحافظة على آماله في التأهل.

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