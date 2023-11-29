خالد الجندي يفسر معنى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، فقرة حوارية مع عدد من طلاب الجامعات للمناقشة في أمور الدين.

وسألت سها عادل، خريجة كلية الدراسات الاسلامية جامعة الأزهر، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء،:" لماذ يعاقب بني آدم علي خطأ سيدنا آدم، وربنا قال في كتابه العزيز، ولا تزروا وازرة وزر آخري".

وأجاب الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "الآية ذكرت وزر على خلاف وزر آخر، الوزر دة صادر من شخص، وله ظروف نفسية مختلفة من شخص لآخر، ومحدش يقدر يشيل شيلة حد تاني".

وتابع: "والناس متقدرش تتحمل، أفعال أشخاص آخرى، ومعنى الآية وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه، ولا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي ولو كان قريبا إليها، حتى ولو كان أباها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله".