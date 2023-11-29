هل أخطأ سيّدنا آدم فى الجنة؟...الشيخ خالد الجندى يجُيب

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فقرة حوارية مع عدد من طلاب الجامعات للمناقشة في أمور الدين.

وسألت سها عادل، خريجة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: هل الخطأ الواقع من النبي آدم عليه السلام، غريزة إنسانية أم أن الله سبحانه وتعالى جعل العصمة للأنبياء، أم أراد الله سبحانه وتعالى أن يحدث ذلك ليتعلم بنو آدم مما حدث".

وأجاب الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "نحن لا ننفي الطبيعة البشرية عن آدم، لأن أي نبي لابد أن تكون له طبيعة بشرية، وآدم عليه السلام عندما فعل هذه الخطيئة هل كان نبيًا أم لم يبعث بالنبوة بعد، فإن كان قبل النبوة فلا تثريب، والأرجح أنه كانت قبل النبوة".

وتابع: "لأن التكليف الإلهي لأدم حدث بعد نزوله للأرض، وأصلًا آدم عمل الخطيئة ناسيًا، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وهذا ليس بخطأ وإن كان الفعل مخالفا".