الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللهم بلادنا.. دعاء الشيخ خالد الجندي لمصر وأهلها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قدم الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعاء للشعب المصري.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "اللهم احفظ بلادنا وأحفظ حدودنا واحفظ شرطتنا وجيشنا واحفظ رئيسنا واحفظ أبنائنا وبناتنا يارب العالمين".

وأضاف: "اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك النصرة لأهلنا في غزة، اللهم إنا نسألك النصرة لأهلنا في فلطسين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انا نسألك أن ترينا آيات قدرتنك في أعدائنا، اللهم لا يقدر عليك أحد في الأرض ولا في السماء، وأرنا فيهم عجائب قدرتك".

وتابع: "اللهم اقبل في أهلنا دراعتنا، اللهم اقبل فيهم دعائنا، اللهم صلي وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين".

دي ام سي لعلهم يفقهون خالد الجندي

مواد متعلقة

القاضى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لملف الاتصالات

القاضى لـ"الشاهد": الـ5G فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية فى الدولة

برلمانية: اتصدمت من ارتفاع كيلو السكر في الأسواق

برلماني: هناك أزمة سكر في كل مكان وسعر الكيلو وصل إلى 52 جنيها

طارق فهمى: السوشيال ميديا تمنح المواطن فرصة مراقبة حالة الانتخابات

هشام عبدالعزيز: البرامج الرئاسية منحت الجميع أريحية في التعامل قبل انتخابات الرئاسة

ماذا لو لم تقف مصر مع فلسطين؟.. حامد فارس يُجيب

لماذا تغير المشهد الدولى تجاه القضية الفلسطينية؟.. خبير يُجيب

الأكثر قراءة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

حياة نتنياهو مهددة وجهاز الضربات يؤكد ذلك (فيديوجراف)

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس