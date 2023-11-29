اللهم بلادنا.. دعاء الشيخ خالد الجندي لمصر وأهلها

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعاء للشعب المصري.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "اللهم احفظ بلادنا وأحفظ حدودنا واحفظ شرطتنا وجيشنا واحفظ رئيسنا واحفظ أبنائنا وبناتنا يارب العالمين".

وأضاف: "اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك النصرة لأهلنا في غزة، اللهم إنا نسألك النصرة لأهلنا في فلطسين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انا نسألك أن ترينا آيات قدرتنك في أعدائنا، اللهم لا يقدر عليك أحد في الأرض ولا في السماء، وأرنا فيهم عجائب قدرتك".

وتابع: "اللهم اقبل في أهلنا دراعتنا، اللهم اقبل فيهم دعائنا، اللهم صلي وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين".