برلمانية: يدٌ واحدة مع الشعب الفلسطينى لنصرة قضيته والاعتراف بدولته

قالت نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام يأتي في ظل المرور بأحداث مرعبة وعصيبة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب جرائم المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني وأصوات الإغاثة تدوي في ربوع أنحاء العالم؛ تنديدا بهذا العدوان الغاشم التي قرر إبادة شعبا بأكمله ومحاولة تنفيذ مخططات شيطانية خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية التي نشأ وتربى المصريون على الدفاع عنها وعن الأشقاء.

وأكدت رائف، في بيان الأربعاء، أن جهود الدولة المصرية أتت بثمارا ناجحة ودفعت بالعديد من سبل البحث والتفاوض حول ضرورة وقف إطلاق النار وإقامة الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي كان في طريقه للإبادة الكاملة في ظل صمت دولي رهيب عما يحدث من جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت نشوي إلى أن الدولة المصرية أكدت أمام العالم أنها ستظل المدافع الأول عربيا وإقليميا على القضية الفلسطينية، ولن تتزحزح عن موقفها المطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب دولة إسرائيل على أساس من أقرته المقررات الشرعية، لافتة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يؤكد في كافة المحافل الدولية على ضرورة الاعتراف بحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ اندلاع شرارة طوفان الأقصى السابع من أكتوبر الماضي، أكدت أن مصر ستظل مفتاح القضية الفلسطينية وبوابة حلها نهائيا، مع الاحتفاظ بالحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني، فضلاً إلى ضرورة توجيه العقوبات اللازمة على إسرائيل عقابا على ما اقترفته من مذابح دامية لا يمكن أن تمر مرور الكرام.